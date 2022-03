Tunisie : Taux de vaccination de 82 % pour les 40 ans et plus, quid de la stratÃ©gie nationale de fabrication des vaccins ?

Tunisie : Taux de vaccination de 82 % pour les 40 ans et plus, quid de la stratégie nationale de fabrication des vaccins ?

La désaffection des Tunisiens envers le vaccin anti-Covid est-elle irréversible ? L’on a tendance à répondre par l’affirmative, au regard de l’infime taux de vaccination quotidien, par rapport à l’ensemble des convoqués.

Le ministère de la Santé indique ce vendredi 11 Mars que 703 personnes ont reçu hier, jeudi, leur dose de vaccin, sur un total de 66 228 vaccinés.

Le nombre de personnes ayant terminé leur schéma vaccinal s’élève à 6 339 503 ; 4 664 355 ont reçu deux doses, et 1 675 148 une seule dose.

Au total, quelque 13 018 888 doses de vaccin ont été inoculées en Tunisie, une année après le début de la campagne nationale de vaccination anti-covid en Mars 2021.

En dépit de ce désintérêt, la Tunisie enregistre des taux de vaccination honorables.

Dans une déclaration médiatique, le président de la campagne nationale de vaccination anti-covid, Hechmi Louzir, a indiqué que le taux de couverture par la 1ère et 2ème dose, reste bon, atteignant 82 % de la catégorie de 40 ans et plus, et dépassant les 73 % pour les 18 ans et plus.

Le problème réside, néanmoins, dans le taux de couverture par la 3ème dose (13%) ; une proportion encore loin de la moyenne enregistrée dans les pays européens (50 % en France, à titre d’exemple).

Fabrication du vaccin

Ce faisant, la Tunisie s’apprête à mettre en place une stratégie nationale de fabrication du vaccin.

Les membres chargés d’élaborer une telle stratégie ont été réunies hier, lors d’une séance de travail, présidée par le ministre de la Santé, Ali Mrabet.

La réunion a porté sur la présentation du bureau d’études chargé de préparer ce projet national, ainsi que de la méthodologie de l’étude technique dont les résultats seront révélés les prochains mois.

Un représentant de la banque mondiale était présent à cette réunion, outre les membres de l’équipe du bureau d’études, des cadres du ministère et le président de la chambre nationale d’industrie pharmaceutique.

Gnetnews