Tunisie Télécom : Un accord signé, reprise du travail ce jeudi après un mois de grève

Le ministère des Affaires sociales annonce la reprise du travail ce jeudi 14 octobre à Tunisie Télécom, après être parvenu à un accord au sujet de tous les points litigieux.

Suite à une série de séances de négociations, un accord a été conclu lors d’une séance de travail qui s’est poursuivie hier, mercredi jusqu’à une heure tardive, au siège de la direction général des contentieux du travail et de la promotion des relations professionnelles, indique le ministère sur sa page officielle.

Tunisie Telecom dit « accueillir positivement la signature avec son partenaire social d’un accord important qui met fin à un mois de grève ».

Dans un communiqué dont une copie est parvenue à Gnetnews, l’opérateur Télécom indique « qu’après plusieurs sessions de négociation longues et difficiles, TT et son partenaire syndical sont parvenus à se mettre d’accord sur les termes d’un contrat de sortie de crise équilibré et bénéfique pour tous permettant de remettre en route les services de l’entreprise entravés jusqu’alors ».

« Les termes de l’accord couvrent principalement un ajustement du programme des augmentations à travers une enveloppe destinée à tous les employés », ajoute l’opérateur.

Le conseil d’administration de Tunisie Telecom avait désigné auparavant, Syrine Tlili, à la tête de l’entreprise, à titre provisoire, jusqu’à la nomination d’un nouveau PDG.

Gnetnews (D’après Communiqués)