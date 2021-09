Tunisie : TempÃ©ratures en baisse, des foyers orageux sur les hauteurs et les cÃ´tes

Tunisie : Températures en baisse, des foyers orageux sur les hauteurs et les côtes

Les conditions météorologiques sont favorables, ce mardi 21 septembre, à la formation de foyers orageux sur les hauteurs Ouest, qui seront accompagnés de pluies éparses, et une possible chute de grêle.

Ces intempéries engloberont localement les régions côtières Nord, le ciel sera partiellement nuageux dans le reste des régions.

Les vents seront globalement, modérés, avec une vitesse atteignant les 40 km/ heure, près des côtes…la mer sera agitée.

Selon le premier bulletin météo de la journée, une baisse relative des températures est attendue, avec des maximales comprises entre 26 et 32° au Nord, au Centre et Sud-est, et dans la limite de 21°sur les hauteurs.

Le mercure variera entre 33 et 38° dans le reste des régions, atteignant les 40° à el-Borma et Borj el-Khadhra.

Gnetnews