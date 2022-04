Tunisie : Températures stationnaires, pluies éparses, tempêtes de sable au Sud

Les conditions météorologiques sont marquées ce vendredi 29 avril par des vents violents, notamment au sud du pays, où ils seront accompagnés par des tempêtes de sable.

Les bulletins d’alerte restent en vigueur pour la navigation et la pêche dans la région de Chebba et le Golfe de Gabès, face à une mer très agitée.

Des pluies éparses sont attendues au Sud et dans les régions ouest, des nuages passagers dans le reste des régions.

Les températures seront comprises entre 19 et 24° au Nord, au Centre et sur les Côtes sud-est, et dans la limite de 17° sur les hauteurs. Le mercure variera entre 24 et 29° dans le reste des régions, et atteindrait 32° à l’extrême sud.

