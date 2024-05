Tunisie : Temps variable en ce jeudi 02 Mai, les tempÃ©ratures atteindraient les 32Â°

Tunisie : Temps variable en ce jeudi 02 Mai, les températures atteindraient les 32°

En ce jeudi 02 Mai 2024, le printemps semble s’incliner devant un temps à tendance automnale. Le ciel sera traversé par des nuages passagers dans la plupart des régions, lesquels sont, par moments intenses, au Nord et au Centre, avec certaines faibles pluies locales.

Le vent soufflera du secteur Nord-Ouest au Nord, et du secteur Sud au centre et au Sud, relativement violent à localement violent, près des côtes, au centre et au sud, avec des tempêtes de sable locales, faibles à modérées dans le reste des régions.

La mer est très agitée au Nord, houleuse à très agitée sur le reste du littoral.

Les températures maximales sont comprises entre 19 et 25° au Nord, entre 26 et 30° au Centre et au Sud, atteignant les 32° à l’extrême Sud.

