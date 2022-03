Tunisie/ Tourisme : Les rÃ©servations en sont Ã  50 % de celles rÃ©alisÃ©es en 2019 Ã  la mÃªme pÃ©riode (ministre)

Tunisie/ Tourisme : Les réservations en sont à 50 % de celles réalisées en 2019 à la même période (ministre)

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Moez Belhassine, a affirmé que son ministère est en train de préparer la relance du tourisme tunisien, appelant à la nécessité de travailler dans les meilleurs délais sur la mise en place du code du tourisme, stratégie du secteur à l’horizon 2035 et unification des métiers du secteur.

Intervenu lors d’un colloque organisé, mardi 1er Mars, par la Fédération Tunisienne des agences de Voyages et de Tourisme, autour du thème «La Tunisie est-elle prête pour la reprise touristique ?», le ministre a indiqué que la levée des dernières restrictions sanitaires permettront aujourd’hui à la Tunisie de se positionner dans la même lignée des destinations concurrentes.

Pour 2022, l’objectif serait de réaliser 50 à 60% d’entrées touristiques par rapport à l’exercice 2019. Les réservations actuelles sont de l’ordre de 50% de ce qui a été réalisé en 2019 à la même période, a-t-il indiqué, cité par un communiqué de la FTAV.

La Tunisie est une destination « safe » et a toujours été transparente envers ses partenaires quant à la situation sanitaire, a-t-il souligné.

Il a ajouté que le secteur touristique est le plus vacciné ; une campagne pour la dose de rappel pour les employés du secteur sera engagée prochainement.

Pour sa part, la présidente de la Fédération tunisienne de l’hôtellerie (FTH), Dorra Miled a déclaré que les hôteliers ne sont pas encore prêts pour la reprise d’activité. La dégradation de l’état des hôtels nécessitant des mesures exceptionnelles de soutien financier pour assurer la réouverture des unités hôtelières afin de pouvoir répondre à la demande du marché.

Dorra Miled a également fait part du problème de la rareté de la main d’œuvre, rapporte la même source.

Les professionnels appelle à l’octroi par les banques de crédits relais

Au terme du débat, les professionnels du secteur des agences de voyage ont appelé les banques à octroyer des crédits de campagne (crédits relais) pour assurer un fonds de roulement au profit des agents de voyages et autres établissements touristiques ; à trouver des solutions urgentes pour le manque du parc 4×4 au sud et supprimer le régime RS très contraignant pour les agences de voyages ; à trouver des solutions susceptibles de baisser le prix du matériel roulant telles que la possibilité d’importer le matériel 2ème main, à considérer les agences de voyages comme étant des sociétés exportatrices qui peuvent bénéficier du remboursement des frais de participation à des missions de prospection à l’étranger, etc.

D’après Communiqué