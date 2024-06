Tunisie/Transports: Le ministère met en place des mesures spéciales pour les examens nationaux

Dans le cadre de son engagement à garantir le bon déroulement des examens nationaux, notamment le baccalauréat qui commence aujourd’hui, mercredi 5 juin 2024, le Ministère des Transports met en œuvre un programme spécial pour le transport des élèves.

La ministre de l’Équipement, de l’Habitat et des Transports, Sarah Zaafrani Zenzri, a donné des instructions aux services concernés du ministère, aux directions régionales des transports et aux entreprises publiques sous tutelle. Elle a insisté sur la mobilisation de toutes les ressources disponibles pour assurer le transport des candidats aux examens à travers tout le pays, en mettant l’accent sur une préparation humaine et logistique adéquate afin de créer les meilleures conditions possibles, notamment pour les élèves des zones isolées.

Dans ce contexte, la ministre a également demandé l’activation des numéros verts des différentes entreprises publiques de transport terrestre, ainsi que de divers canaux de communication avec les usagers, afin de signaler et de résoudre rapidement tout problème éventuel. Elle compte sur le sens du devoir et le patriotisme des employés du secteur du transport terrestre pour garantir un service ponctuel et de qualité aux élèves tunisiens.

Sarah Zaafrani Zenzeri a profité de cette occasion pour adresser ses vœux de réussite à tous les élèves tunisiens.

Gnetnews