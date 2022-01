Tunisie/ Décès de Bouzayène : Ennahdha en fait assumer « la responsabilité à Saïed » et réclame « la démission du ministre de l’Intérieur »

Le mouvement Ennahdha revient ce mercredi 19 janvier, sur le décès de Ridha Bouzayene, « ayant succombé à ses blessures, après avoir été victime d’une extrême violence de la part des agents de sécurité, pendant sa participation à la manifestation du vendredi 14 janvier 2022, ce qui lui a valu une hémorragie aiguë au niveau du Cerveau ».

Dans un communiqué rendu public ce soir, le mouvement indique que « les autorités ont délibérément caché sa situation à sa famille, et ne l’ont pas informée pendant cinq jours que le martyr a passé au service de réanimation de l’hôpital Habib Thameur ».

Ennahdha condamne « ce meurtre horrible », résultant d' »une extrême violence, et en fait assumer la totale responsabilité au président Kaïs Saïed, du fait des politiques qu’il a adoptées depuis les mesures putschistes du 25 juillet, le discours d’incitation, et les instructions pour l’usage de la violence contre des manifestants pacifiques ».

Le mouvement appelle à « la démission du chargé de gérer le ministère de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine », le considérant comme étant « un responsable direct de la violence ayant été infligée aux manifestants pacifiques, ainsi que des opérations d’enlèvement et de séquestration en dehors du cadre de la loi. »

Le mouvement appelle « les forces ayant foi dans les libertés et droits, à unifier leurs efforts contre le coup d’Etat, et à affranchir le pays de ses graves répercussions, notamment en termes de libertés publiques et privées ».

Ennahdha affirme son « attachement aux poursuites de toutes les personnes impliquées dans ce crime horrible, et se tient aux côtés de la famille du défunt en matière de réclamation de ses droits et de jugement des coupables ».

Le parquet avait indiqué ce jour même que le défunt ne portait pas des traces de violence.

