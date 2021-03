Tunisie U20-Kanzari : « Nous avons joué notre meilleur match contre la Gambie »

Pour les Aiglons, la CAN U20 se termine par une quatrième place. La sélection tunisienne a perdu le match de classement aux tirs au but contre la Gambie et achève ainsi sa participation par une seule victoire.

Interrogé à la fin du match, le sélectionneur Maher Kanzari a déclaré : « Nous avons joué notre meilleur match contre la Gambie. Nous étions techniquement meilleurs, mais la chance nous a tournés le dos. Nous avons atteint nos objectifs et nous sommes qualifiés pour le Mondial. C’est le fruit de plus d’une année de travail ».

