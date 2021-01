Tunisie : Un arrÃªtÃ© ministÃ©riel fixe les spÃ©cifications techniques des masques rÃ©utilisables

Tunisie : Un arrêté ministériel fixe les spécifications techniques des masques réutilisables

Un arrêté ministériel du 30 décembre 2020, fixant les spécifications techniques des masques de protection à usages non sanitaires réutilisables pour la prévention contre la propagation du coronavirus « Covid-19», vient d’être publié dans la dernière édition du Journal Officiel.

Selon l’article 03 dudit arrêté, « le masque de protection à usage non-sanitaire réutilisable est un dispositif individuel isolant de protection qui recouvre la bouche, le nez, et le menton pour se protéger contre la propagation du Coronavirus ».

« Ces masques doivent être fabriqués à partir d’une ou plusieurs couches de tissus tissés ou non tissés, ou d’autres matières de textile, ou d’un mélange de tissus, et d’autres matières ». Ils doivent respecter certaines conditions, notamment, « garantir une couverture complète de la bouche, du nez, du menton, et des joues, lorsqu’il est utilisé et exempts d’arêtes vives ou de parties piquantes ». Il doit, par ailleurs, « conserver son efficacité dans la protection contre le Coronavirus, lors de sa réutilisation ».

L’étiquetage des masques doit comporter un certain nombre de mentions, comme ne peut pas être utilisé plus de 4 heures, pour les adultes ou pour les enfants ; le nom du fabricant ou de la marque ; le nombre de masques que contient l’enveloppe ; le numéro du lot, lavage en machine : un cycle de lavage d’au moins 30 minutes à 60° C, et à un repassage à 110°C, lavage à la main : eau chaude avec détergent de lessive, et nombre de cycles de lavage.

Le premier emballage du masque doit inclure un guide de mode d’utilisation.

Cet arrêté est signé par la ministre de l’Industrie, de l’energie et des mines ; le ministre du commerce et du développement des exportations ; le ministre de la Santé et le ministre des Affaires sociales.

Gnetnews (d’après JORT)