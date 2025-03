Tunisie : Un CMR approuve des mesures anticipées pour la collecte des céréales en 2025

Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé, lundi 10 mars 2025, un conseil ministériel restreint consacré aux préparatifs du prochain cycle de collecte des céréales pour la saison 2025.

Lors de cette réunion tenue au palais du gouvernement à la Kasbah, le chef du gouvernement a souligné la nécessité d’une préparation optimale sur les plans logistique, institutionnel et réglementaire. Il a insisté sur l’importance de garantir la mobilisation des moyens nécessaires et l’amélioration des infrastructures de stockage et des centres de collecte, tout en renforçant la modernisation du secteur des céréales face aux défis climatiques et aux opportunités offertes par la transition numérique.

Dans ce cadre, Kamel Maddouri a mis l’accent sur la restructuration du Office National des Céréales, conformément aux orientations du président de la République, Kaïs Saïed. L’objectif étant d’optimiser la gouvernance de ce secteur stratégique, d’améliorer la gestion des stocks et de réduire la dépendance aux importations, tout en favorisant l’autosuffisance alimentaire.

Des mesures anticipées pour la campagne 2025

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, a présenté un ensemble de mesures préventives destinées à assurer le bon déroulement de la collecte des céréales. Parmi celles-ci :

-La validation de la liste finale des collecteurs et des centres de stockage dans les régions de production.

-L’octroi d’avances financières aux coopératives centrales.

-La création de comités de surveillance au sein des centres de collecte et des laboratoires d’analyse des grains.

-La mise en place d’une commission conjointe entre l’Office des Céréales et les collecteurs pour anticiper et résoudre les éventuels problèmes logistiques.

-La numérisation progressive des opérations de stockage pour limiter les pertes.

Selon les estimations présentées, la capacité totale de collecte prévue pour la saison 2025 est évaluée à 7,63 millions de quintaux, avec une capacité de stockage additionnelle de 548 000 quintaux dans plusieurs gouvernorats, dont Béja, Siliana, Jendouba, Bizerte, Kairouan et Zaghouan. L’Office des Céréales mobilisera une capacité de stockage de 4,3 millions de quintaux, en plus d’une capacité supplémentaire de 475 000 quintaux.

Sécurisation du transport et renforcement des infrastructures

Le conseil ministériel a également validé plusieurs mesures pour garantir l’acheminement efficace des céréales vers les sites de stockage et les zones de transformation :

-Renforcement du rôle de la Société nationale des chemins de fer tunisiens pour faciliter le transport des céréales.

-Optimisation du calendrier de distribution des aliments pour bétail, afin de libérer un maximum de camions pour la collecte des céréales en juin et juillet 2025.

-Coordination avec le ministère de l’Intérieur pour suspendre temporairement la limitation de charge des camions à 22 tonnes, permettant ainsi une meilleure exploitation des capacités de transport.

-Création de commissions régionales sous la supervision des gouverneurs, chargées d’évaluer la disponibilité et l’efficacité des centres de collecte.

Ces mesures s’inscrivent dans une démarche globale visant à moderniser la filière céréalière, à garantir une meilleure gestion des récoltes et à renforcer la souveraineté alimentaire du pays.

Gnetnews