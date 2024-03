Tunisie : Un CMR décide la réparation en urgence de 200 bus, moyennant une enveloppe de 15,6 millions de dinars

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé hier, lundi 25 Mars 2024 à la Kasbah, un Conseil ministériel restreint, consacré à l’examen de la manière de développer le transport public.

Hachani a affirmé, en prélude, la nécessité d’assurer le transport, tous modes confondus, aux citoyens, ce qui préserve leur dignité, et leur permet de vaquer à leurs occupations dans les meilleures conditions.

Il a, par ailleurs, présenté une évaluation de ce qu’il en est advenu de la situation du transport public en général, notamment celle de la Transtu, appelant à parvenir à des solutions à court terme, outre la mise en place d’une stratégie nationale de transport public, lequel est considéré comme l’un des baromètres du développement économique dans tous les pays, outre le fait qu’il constitue une locomotive pour l’inclusion sociale.

Ce faisant, le locataire de la Kasbah a appelé à simplifier les procédures administratives, en vue de garantir la marche normale du service public.

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, chargée de la gestion du ministère du Transport, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a présenté un exposé sur le parc du transport urbain, le nombre de dessertes et lignes programmées, évoquant les obstacles empêchant de fournir un nombre suffisant de bus et de rames de métro.

Le CMR a décidé, après discussions et au terme de ses travaux, la réparation en urgence de 200 bus, d’un coût de 15,6 millions de dinars, ainsi que l’accélération de la réparation de 28 rames de métro moyennant une enveloppe de 7,5 millions de dinars, et ce avant l’acquisition d’un important nombre de bus et de rames de métro pour renforcer le parc.

Gnetnews