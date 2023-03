Tunisie : Un CMR planche sur le secteur du phosphate et dérivés, et la situation de la CPG

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a présidé hier, mercredi 22 Mars 2023, à la Kasbah, un Conseil ministériel restreint consacré au secteur du phosphate et dérivés.

Le CMR a passé en revue les principales données liées à la production du phosphate, et les causes ayant été à l’origine de la baisse de sa production, et particulièrement, sa commercialisation et son exportation.

Il a, également, planché sur la situation financière de la compagnie Phosphate Gafsa, et son programme d’action pour la période 2023/ 2027.

Il était, ainsi, question de « la nécessité de parvenir aux solutions susceptibles d’augmenter la cadence de la production du phosphate et sa pérennité, de consolider la gouvernance de la Compagnie Phosphate Gafsa, et de mobiliser les ressources financières nécessaires afin qu’elle puisse réaliser son programme d’action 2023/ 2027, en éliminant les écueils procéduraux, entravant la réalisation des investissements de la compagnie, et son activité », rapporte un communiqué de la Kasbah.

Le Conseil a appelé « à opter pour une approche globale, alliant les aspects économiques et sociaux, en vue de relancer le développement dans le bassin minier, à travers l’examen des opportunités d’autonomisation économique, dans le cadre de la responsabilité sociétale autour de la compagnie phosphate Gafsa, en vue d’assurer plus d’opportunités d’emploi dans la région ».

Gnetnews