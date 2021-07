Tunisie : Un confinement général décrété à Kasserine, où le taux de positivité est de 60,1 %

Un confinement général est décrété à Kasserine, face à l’accélération de la propagation du virus à travers ses différentes délégations.

Réunie hier lundi, la commission régionale de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours a décidé un confinement général sur l’ensemble du territoire du gouvernorat à compter de lundi 05 juillet 2021 au dimanche 11 juillet, inclus.

Sont exceptés de cette décision, les établissements éducatifs, les services administratifs et structures concernées par le déroulement des examens nationaux et l’achèvement de l’année scolaire, les déplacements des élèves, cadre éducatif et sanitaire, les personnes concernées par les campagnes de vaccination et les cas urgents, et les secteurs et personnes devant assurer la continuité des services vitaux et de base, liés à l’approvisionnement en produits alimentaires, médicaux et agricoles.

Kasserine a enregistré à la date du 04 juillet, 226 nouveaux cas positifs au Covid-19 après la parution des résultats de 376 analyses, soit un taux de positivité de 60,1 %, et 05 décès.

Le gouvernorat avait connu un taux d’incidence du virus de 345 cas sur 100 mille habitants pendant la période allant du 17 au 30 juin 2021 ; une tendance qui s’est depuis aggravée.

Gnetnews