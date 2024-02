Tunisie : Un conseil ministériel pour le relance de la culture locale du sucre !

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé hier, lundi 12 février à la Kasbah, une séance ministérielle consacrée à l’examen du dispositif du sucre et de l’approvisionnement en levure, en présence des ministres de l’Intérieur ; des Finances ; des Affaires sociales ; de l’Economie et de la Planification ; de l’Industrie, des Mines et de l’Energie ; du Commerce et du développement des exportations ; de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche ; du président de l’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, ainsi que son adjoint.

La rencontre a porté sur les solutions possibles dans le cadre d’une vision stratégique à long terme, en consécration des choix de l’Etat pour revivifier le dispositif de production des betteraves à sucre, et du sucre localement, de manière à contribuer à couvrir les besoins du pays en ce produit, a fortiori que la chaîne des valeurs connait des changements profonds au niveau mondial.

La culture de betterave à sucre donne lieu à la production de la mélasse ; une matière essentielle pour la confection de la levure de pain, pouvant être utilisée dans l’alcool industriel, outre la production de grignon, utilisé comme aliment, faisant croître la production laitière chez les vaches.

