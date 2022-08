Tunisie : Un début de semaine marqué par « le retour du calme »

Les conditions météorologiques sont marquées en ce début de semaine par le retour du calme, annonce l’INM dans son premier bulletin météo de la journée.

Les maximales seront comprises ce lundi 08 août entre 32 et 37° dans les régions côtières et sur les hauteurs, et entre 37 et 42° dans les reste des régions, avec l’apparition du sirocco, localement.

L’activité du vent requiert la vigilance près de côtés, avec une vitesse atteignant les 40 Km/ heure.

La mer est agitée à houleuse.

Gnetnews