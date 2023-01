Tunisie : Parution d’un décret portant approbation d’un accord avec l’AFD, pour renforcer la résilience de l’économie

Le décret-loi n° 2023-1 du 23 janvier 2023, portant approbation de l’accord de prêt conclu le 19 novembre 2022 entre la République tunisienne et l’Agence française de développement pour la contribution au financement du programme d’appui aux réformes pour favoriser la résilience de l’économie tunisienne, vient de paraitre au Journal Officiel.

Cet accord de prêt porte sur un montant de deux cent millions (200.000.000) d’Euros, annexé au présent décret-loi, conclu à Tunis le 19 novembre 2022 entre la République tunisienne et l’Agence française de développement et relatif à la deuxième et dernière tranche de la contribution au financement du programme d’appui aux réformes pour favoriser la résilience de l’économie tunisienne.

Un Décret n° 2023-10 du 23 janvier 2023, portant ratification du même accord de prêt, est publié dans la même édition du JORT.