Tunisie : Un espace numÃ©rique et des commissions rÃ©gionales pour le suivi des dossiers des sociÃ©tÃ©s communautaires

Tunisie : Un espace numérique et des commissions régionales pour le suivi des dossiers des sociétés communautaires

Le Secrétaire d’Etat aux sociétés communautaires, Riadh Chaoued, a déclaré que la création de ce type de sociétés est un choix économique reposant sur des initiatives locales et régionales, et est fondée sur les valeurs de solidarité, de coopération, de travail participatif, de la responsabilité sociétale, ainsi que sur l’incitation au développement durable, et à la gouvernance en matière de fondation et de gestion.

Présidant les lundi, mardi et mercredi, 25, 26 et 27 Mars des séances de travail, Chaoued a salué les initiatives de nombreux secteurs à valeur ajoutée et à forte employabilité, pour la création des sociétés communautaires, notamment dans les secteurs du transport et de valorisation des ressources forestières.

Il a annoncé la création de commissions régionales chargées du suivi de ce dossier, sous l’égide des directeurs régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle, ainsi que la préparation d’un espace numérique rassemblant les interlocuteurs fixes et les coordinateurs régionaux desdites sociétés.

Ces rencontres ont permis de mieux faire connaitre les méthodes et les conditions de création de la société communautaire, les mécanismes d’accompagnement et de formation, les incitations mises par l’Etat à la disposition de ces sociétés, les domaines de bénéfice des mécanismes de formation continue et de formation complémentaire, les mécanismes de financement, et les incitations fiscales et financières, en vue d’en faciliter les relations avec leur environnement administratif, économique et social.

Gnetnews