Tunisie : Un important projet routier pour faciliter le trafic entre Kairouan et les dÃ©lÃ©gations de AÃ¯n Jloula et Ouslatia

Tunisie : Un important projet routier pour faciliter le trafic entre Kairouan et les délégations de Aïn Jloula et Ouslatia

La direction régionale de l’équipement de Kairouan procède à la construction de deux ponts sur la route régionale n’o 99 au point kilométrique n’o 600+35 au niveau d’oued el-Fayedh à la délégation de Aïn Jeloula, indique, ce jeudi, le ministère de l’Equipement dans un communiqué.

L’état d’avancement des travaux en est à 68 % moyennant une enveloppe d’environ 6.5 millions de dinars.

Ce projet vise à régler les points noirs, et à réparer les parcours, en réduisant l’acuité des virages sur la route régionale précitée, pour faciliter le trafic routier, et garantir la sécurité des usagers de cette route reliant la ville de Kairouan aux délégations de Aïn Jloula et de Ouslatia, ainsi que la route régionale n’o 46, en arrivant à la route régionale n’o 73, et puis au gouvernorat de Siliana.

Le projet s’étend sur 930 mètres de long. Les travaux portent sur la construction de deux ponts, et le recalibrage du lit de l’Oued, ainsi que la construction d’édifices hydriques, et de cours d’eau, des travaux d’évacuation des eaux pluviales, l’installation de signalisation routière, le marquage au sol, et l’installation des équipements de sécurité routière.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la modernisation du réseau des routes, et de la résolution des problème liés aux points noirs, ainsi que de la préservation de la sécurité et de la fluidité des déplacements des citoyens dans les agglomérations rurales.

