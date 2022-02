Tunisie : Un premier jour de printemps pluvieux et enneigÃ©, ce lundi 28 fÃ©vrier

Tunisie : Un premier jour de printemps pluvieux et enneigé, ce lundi 28 février

Des précipitations s’abattent, voire suintent, à des quantités faibles à modérées, dans la plupart des régions du Nord et du Sud, annonce l’Institut national de la météorologie.

Ce début de semaine est également marqué par une chute de neige sur les hauteurs ; un temps enneigé et pluvieux qui correspond à l’avènement de la saison printanière.

Ce lundi 28 février 2022 marque, en effet, l’avènement du printemps, selon le calendrier agraire, avec un temps aux spécificités hivernales, se traduisant, particulièrement, par des chutes de neiges sur les hauteurs Ouest du pays.

Dans son premier bulletin météo, l’INM prévoit un temps froid avec pluies éparses et orageuses au Nord, au Centre, et localement au Sud, et chute de grêle à des endroits limités.

L’activité du vent requiert la vigilance près des côtés et pendant le passage des nuages orageux, dans la mesure où elle dépasse 60 km/ heure…la mer sera agitée à fortement agitée.

Les températures sont en baisse, comprises entre 7 et 12°, et dans la limite de de 4° sur les hauteurs, excepté à l’extrême-sud où elles varieront entre 16 et 25°.

Gnetnews