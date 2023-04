Tunisie : Un rÃ©seau de trafic dâ€™huile vÃ©gÃ©tale entre Tunis, Gafsa et la Manouba dÃ©mantelÃ©

Tunisie : Un réseau de trafic d’huile végétale entre Tunis, Gafsa et la Manouba démantelé

Le ministère du Commerce et du développement des exportations annonce, ce vendredi 28 avril, le démantèlement d’un réseau de trafic de l’huile végétale subventionnée, opérant entre les gouvernorats de Tunis, Gafsa et la Manouba, et la saisie de 660 litres qui étaient destinés à être écoulés en dehors des circuits formels.

Cette opération a été menée dans la nuit du 27 au 28 avril 2023 par les services de contrôle économique de Tunis, et ceux du Bardo.

Des pratiques frauduleuses au niveau des prix ont été révélées lors de ce contrôle conjoint, outre l’insolvabilité envers l’impôt de la part d’un établissement de commerce de gros de produits alimentaires, installé dans un gouvernorat avoisinant.

L’enquête a révélé qu’un membre du réseau a fait usage d’une déclaration fiscale d’un commerce en arrêt d’activité, pour s’approvisionner, indûment, d’huile végétale, déplore le même département.

Face à « la gravité des dépassements », la saisie a été levée et assurée, en attendant d’en déposer la valeur au trésor public. Un PV a été rédigé contre le contrevenant, en coordonnant avec les services centraux pour la poursuite des autres contrevenants, et en informant les services fiscaux des failles constatées, souligne le ministère.

Gnetnews