La Tunisie demande un quota supplÃ©mentaire de gaz algÃ©rien, des nÃ©gociations menÃ©es Ã  Alger

La Tunisie demande un quota supplémentaire de gaz algérien, des négociations menées à Alger

Une délégation du ministère de l’Industrie et de la Société tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) se serait rendue hier, dimanche à Alger pour négocier avec la partie algérienne le quota de gaz consacré à la Tunisie, notamment pendant la période de surconsommation, rapporte Echaabnews, organe médiatique de l’UGTT.

La même source fait état « de prémisses positives, du fait des relations étroites entre les deux pays ».

« La guerre entre la Russie et l’Ukraine a été à l’origine d’une flambée des prix du gaz sur le marché mondial, ce qui a poussé l’entreprise énergétique algérienne, Sonatrach, à revoir ses prix à la hausse », ajoute le média syndical.

La ministre de l’Industrie, de l’énergie et des Mines, Neïla Nouira Gongi, avait déclaré récemment que « les négociations entre les parties tunisienne et algérienne, notamment entre la STEG et la Sonatrach, et leurs équipes techniques respectives, se poursuivent pour pourvoir à la demande supplémentaire de gaz formulée par la Tunisie en période de pointe ».

La ministre de l’Industrie avait exclu, d’une manière catégorique, « tout rupture d’approvisionnement en gaz algérien ».

Gnetnews