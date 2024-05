Tunisie : Une dÃ©lÃ©gation du SÃ©nat italien conduite par Stefania CRAXI reÃ§ue Ã  l’AssemblÃ©e

Tunisie : Une délégation du Sénat italien conduite par Stefania CRAXI reçue à l’Assemblée

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala, a reçu, mardi 30 avril, au Bardo, la présidente de la commission des Relations extérieures et de la Défense au Sénat italien, Stefania CRAXI, et la délégation l’accompagnant, comptant les deux membres de la commission, Alessandro ALFIERI et Stefania PUCCIARELLI, et l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas.

Les deux parties ont souligné « les relations excellentes entre la Tunisie et l’Italie, qui reposent sur les liens historiques et les facteurs géographiques, contribuant en grande partie, à instaurer une coopération bilatérale fructueuse sur tous les plans ».

Le président de l’Assemblée a évoqué la place de l’Italie, au niveau de la Méditerranée et du monde, et son soutien à la Tunisie dans ses relations avec l’Union européenne, évoquant la vision conjointe en matière d’aspiration aux solutions de sécurité et de paix dans la région méditerranéenne.

La position de l’Italie en Méditerranée, au niveau de l’Union européenne, et dans le système international, l’habilite à jouer un important rôle en matière d’instauration de la culture du dialogue et de diffusion des valeurs de paix, a-t-il souligné, cité par un communiqué de l’ARP.

Le président de l’Assemblée a, d’autre part, indiqué que les groupes d’amitié sont en train d’être formés, y compris le groupe d’amitié Tunisie – Italie, formulant le vœu qu’ils permettent un échange des visites, pour ouvrir, davantage, les perspectives, le contact et le rapprochement entre les parlements des deux pays, dans la mesure où ils expriment les aspirations de leurs peuples.

Stefania CRAXI a souligné, pour sa part, l’importance des relations de coopération tuniso-italienne, appelant à consolider, davantage, la relation entre les parlementaires, à travers l’intensification de l’échange des visites et rencontres.



Craxi a exprimé la nécessité d’une action conjointe, en vue de renforcer la sécurité et la stabilité en Méditerranée, notamment, dans les circonstances régionales actuelles. Elle a évoqué l’importance des questions liées à la défense, à la lumière des défis sécuritaires en Italie, signalant que son pays a consenti des efforts pour faire de la Méditerranée un centre d’intérêt européen, et les efforts sont en cours pour sensibiliser le Nord de l’Europe au fléau de la migration irrégulière.

Au sujet de la cause palestinienne, la députée italienne a rappelé la position de son pays, pour une solution à deux Etats, signalant que l’Italie était parmi les premiers pays à acheminer l’aide humanitaire, à accueillir des enfants blessés et à appeler à un cessez-le-feu. C’était pour répondre à l’appel de Bouderbala à la partie italienne de poursuivre les efforts pour l’instauration de la paix dans la région.

