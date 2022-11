Tunisie : Une délégation ministérielle en visite en Libye, pour renforcer le partenariat stratégique

Une délégation tunisienne de haut niveau effectue une visite en Libye.

Constituée des ministres de l’Industrie, des Mines et de l’Energie ; du Transport ; du Commerce et du développement des exportations ; ainsi que du Directeur Général de la société tunisienne des industries de raffinage (STIR) ; la délégation ministérielle a été reçue, ce mercredi 16 novembre, au siège du conseil des ministres à Tripoli, par la ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Najla Mangoush.

Cette réunion élargie a porté sur les relations de coopération bilatérale, et la consolidation du partenariat stratégique entre les deux pays dans différents domaines, au service des intérêts des deux peuples frères, annonce la partie libyenne.

Ont été présents, côté libyen, les ministres du pétrole et du gaz, de l’économie, du commerce, des télécommunications, ainsi que le président du conseil d’administration de la compagnie nationale de pétrole.

