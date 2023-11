Tunisie : Une dÃ©lÃ©gation ministÃ©rielle se rÃ©unit avec une Ã©quipe de la banque mondiale

Tunisie : Une délégation ministérielle se réunit avec une équipe de la banque mondiale

Une rencontre a réuni hier, lundi 06 novembre, au siège du ministère des finances, des ministres tunisiens et une délégation de la banque mondiale, autour des principaux résultats du rapport élaboré par la BM, en collaboration avec le gouvernement tunisien, autour « du climat et du développement en Tunisie ».

L’accent a été mis sur l’importance de consolider la coopération conjointe entre les deux parties, en vue de parvenir aux solutions susceptibles de limiter les répercussions des effets climatiques sur le développement, tout en œuvrant à élaborer un programme de travail conjoint, en tâchant de le mettre à exécution dans les délais les plus proches, rapporte, en substance, un communiqué du ministère des Finances, paru ce soir.

Ont participé à la réunion, côté tunisien, la ministre des Finances, ainsi que de l’Economie et de la Planification par intérim, Sihem Boughdiri Nemsia, le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdelmonem Belati, la ministre de l’Environnement, Leïla Chikhaoui, et la cheffe de cabinet au ministère de l’Industrie, Ahlem Béji.



La délégation de l’institution financière comptait, elle, Jesko Hentshell, directeur régional du département du Maghreb arabe, Alexandre Arrobbio, représentant résident de la banque mondiale en Tunisie, Gabriella IZZI, par visioconférence, et des cadres des ministères concernés.

Gnetnews

