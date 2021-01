Tunisie : Une plateforme d’inscription à la campagne de vaccination via le téléphone portable ou Internet

« La campagne de vaccination est une opération d’envergure, c’est le projet de l’année », a affirmé ce mercredi 20 janvier, le ministre des Technologies de la Communication, Mohamed Fadhel Kraiem.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec son collègue de la Santé consacrée à faire la lumière sur la campagne de vaccination, le ministre est revenu sur la plateforme électronique mise en place, par son département et autres partenaires, pour d’abord permettre l’inscription des Tunisiens à la campagne de vaccination ; et ensuite gérer toute la logistique concernant le vaccin.

« Ce système est analogue à celui utilisé pendant les élections, une expérience qui a été mise à profit pour faire réussir la campagne de vaccination ».

Conçu par les ministères des Technologies de la Communication, le Centre national de l’informatique (CNI), l’ISIE, le centre informatique du ministère de la Santé, avec le concours des opérateurs Télécom, ce système permet à toute personne de plus de 18 ans de s’inscrire à la campagne de vaccination, a souligné le ministre.

« Le nouveau système est accessible à tout le monde, via le téléphone portable, en composant le code USSD *2021# « , a-t-il fait savoir.

Il est également accessible à travers l’application evax.tn, (portail d’inscription à la campagne de vaccination contre le Covid-19), où ceux qui le souhaitent peuvent s’inscrire pour se faire vacciner contre le virus.

Le système est en arabe et en français, et permet l’inscription selon trois parcours destinés aux personnes détentrices d’une carte d’identité nationale, ceux qui n’ont pas une CNI, et les étrangers résidant en Tunisie.

