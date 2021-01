Tunisie : Faouzi Mehdi dÃ©voile lâ€™alpha et lâ€™omÃ©ga de la campagne et du calendrier de vaccination contre le Covid-19

Tunisie : Faouzi Mehdi dévoile l’alpha et l’oméga de la campagne et du calendrier de vaccination contre le Covid-19

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a fait la lumière ce mercredi 20 janvier, lors d’une conférence de presse, sur la campagne de vaccination contre le Covid-19, une opération d’envergure que la Tunisie compte lancer, en février prochain.

Tentant de dissiper toutes les zones d’ombre autour du vaccin, le ministre a présenté l’alpha et l’oméga de cette opération, dont l’objectif est d’utiliser 10 millions 400 mille doses, pour vacciner plus de 5 millions de Tunisiens.

La stratégie nationale de vaccination contre le covid-19 vise à protéger les Tunisiens, réduire les décès et les cas graves qui nécessitent la réanimation et la respiration artificielle, et à alléger les pressions sur notre dispositif de santé, a-t-il souligné en préambule, réitérant les trois principaux principes de cette opération : « l’équité, la gratuité, et le libre consentement ».

« La vaccination réduit les répercussions négatives de la pandémie sur les plans psychique, économique et social, et nous permet de renouer avec une vie normale », a-t-il dit, signalant que depuis l’apparition des résultats des essais cliniques, le ministère de la Santé mène des discussions avec tous les laboratoires.

Au sujet de l’initiative Covax, le ministre a assuré que la Tunisie était inscrite à cette initiative dans les délais impartis, et a présenté tous les documents à temps. COVAX, est une initiative menée par GAVI (l’alliance du vaccin), qui comprend plusieurs organisations, comme l’OMS, l’UNICEF, la banque mondiale, etc.

« J’appelle tout le monde à ne pas se laisser entrainer derrière les rumeurs lesquelles mettent en doute le système de santé, et sème la zizanie », a-t-il souligné en réponse à la dernière controverse à ce sujet.

COVAX permettra à la Tunisie d’obtenir des vaccins à même de couvrir 20 % des besoins de la population, a-t-il indiqué, signalant que son département a présenté une demande pour appuyer la chaîne de froid, et renforcer la capacité actuelle en termes de réfrigérateurs, étant donné que la conservation des vaccins devra se faire à une température négative extrêmement basse.

Livraison des premières doses en février

Le ministre a fait savoir que la Tunisie allait obtenir les premières doses du vaccin contre le coronavirus pour les professionnels de santé à partir du mois de février 2021.

Evoquant les tensions dans le monde, dans la mesure où les quantités des doses de vaccin existantes, ne suffisent pas pour que tous les pays se fassent vacciner en même temps, il a indiqué que la Tunisie préserve son objectif « de faire vacciner 50 % de la population ».

Des priorités ont été fixées selon des critères scientifiques pour voir qui bénéficie du vaccin.

*La première priorité est celle des personnes dont l’âge est supérieur à 75 ans, et les professionnels de santé ;

*La deuxième priorité concerne les personnes âgées de 60 à 75 ans,

*La troisième priorité porte sur les personnes âgées de 18 à 60 ans, celles souffrant de maladies chroniques et les professionnels des services vitaux : forces armées, cadres enseignants, agents de transport, etc.

*La quatrième priorité est les personnes contact des catégories vulnérables, et les professionnels d’autres secteurs ;

*La cinquième priorité, les personnes âgées de 18 à 60 qui n’ont pas de maladies chroniques.

Des accords portant sur 6 millions de doses conclus

Le ministère de la Santé achète de différents laboratoires, dont le laboratoire Pfizer ayant déjà obtenu l’autorisation de mise sur le marché le 11 janvier, les autres laboratoires obtiendront l’AMM dans les semaines à venir, a-t-il indiqué.

La Tunisie est en négociation avec des laboratoires mondiaux pour des achats directs ; des accords de principe avec délais de livraison ont été conclus. « Des accords portant sur 6 millions de doses ont été conclus, et les prochains jours verront la signature d’accords sur des quantités restantes. »

Il ajouté que la Tunisie était en train de s’inscrire dans l’initiative africaine CDC Africa qui va nous permettre d’obtenir 2 millions 4 mille doses supplémentaires à des prix préférentiels, permettant de faire vacciner plus de un million 700 mille personnes à partir de mars 2021.

Faouzi Mehdi a ajouté que son ministère œuvre en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, et le ministère du développement, des Finances et de la Coopération internationale à parvenir à des solutions rapides afin d’obtenir les vaccins dans les meilleurs délais.

200 équipes mobilisées pour couvrir tout le territoire national

S’agissant du calendrier de la vaccination, le ministre a indiqué que la première étape démarre en février, et la 2ème étape est prévue pour le 2ème trimestre de l’année, elle sera progressive, selon l’approvisionnement. On aura ainsi vacciné 3 millions de personnes.

Il a affirmé que le ministère de la Santé est prêt à mener à bien cette campagne. 200 équipes ont été mobilisées, chaque équipe est constituée de 12 cadres médicaux et paramédicaux ; lesquelles sont sont prêtes à couvrir toutes les régions de la Tunisie.

La réussite de cette campagne reste tributaire de l’adhésion des Tunisiens, a-t-il estimé, se voulant rassurant quant à « la qualité, l’efficacité et a sécurité du vaccin ».

Le laboratoire national, la direction de la pharmacie et des médicaments et la pharmacie centrale sont habitués, chacun selon sa compétence, à évaluer les médicaments et les vaccins et à les soumettre aux plus hauts critères scientifiques et procéduraux, a-t-il tenu à préciser, affirmant qu’aucun vaccin n’entre en Tunisie, sans qu’il ne soit soumis au contrôle qualité.

Il a encore indiqué que la commission technique mise en place en octobre 2020 pour suivre toutes les nouveautés en matière de vaccin, a étudié tous les dossiers disponibles, les résultats des essais cliniques, l’efficacité du vaccin et les aspects liés au stockage et au prix.

Ce faisant, une plateforme électronique a été préparée permettant aux Tunisiens de plus de 18 ans de s’inscrire pour se faire vacciner.

Gnetnews