Tunisie : Une réunion conjointe entre Taoufik Charfeddine et son homologue algérien sur la réouverture des frontières

Une réunion conjointe entre les deux ministres de l’Intérieur tunisien et algérien se tient ce lundi 11 juillet, en prévision de la réouverture des frontières terrestres entre les deux pays.

En application de la décision conjointe entre le président algérien, Abdelmajid Tebboune, et le président tunisien, Kaïs Saïed, portant sur la réouverture des frontières entre les deux pays, devant le mouvement des passagers et des voitures particulières à compter du 15 juillet 2022, le ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement urbain algérien, Kamel Beljoud, et son homologue tunisien, Taoufik Charfeddine, coprésident une réunion de coordination à la Wilaya d’El Tarf, indique le ministère de l’Intérieur algérien.

Cette réunion est consacrée aux dispositions prises pour traduire dans les faits, la décision de réouverture des frontières terrestres.

Il est, aussi, question de la promptitude des différents passages frontaliers, et ce en présence des gouverneurs des régions frontalières dans les deux pays, selon la même source.

D’après le syndicat national algérien des agences touristiques, un million de touristes algériens sont attendus en Tunisie cet été.

Gnetnews