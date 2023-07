Tunisie/ Pain et produits alimentaires : Les ministères de l’Intérieur et du Commerce annoncent la création d’une salle d’opérations pour prévenir les perturbations

L’élaboration d’un plan d’action conjoint entre le ministère de l’Intérieur, et le ministère du Commerce et du Développement des exportations pour le contrôle des boulangeries, des minoteries et des circuits de distribution a été au centre d’une séance de travail conjointe tenue, samedi 29 juillet, sous la coprésidence de Kamel Feki et Kalthoum Ben Rejeb.

La réunion a planché sur les différentes causes des perturbations survenues en matière de distribution de pain et certains produits alimentaires.

Il a été convenu de créer des équipes de travail conjointes chargées de mener des campagnes de contrôle inopinées sur l’ensemble des intervenants dans ce secteur au niveau central, et régional, et de mettre en place une salle d’opérations commune pour le suivi instantané.

Les deux ministres ont affirmé la nécessité d’une meilleure coordination en cette période, en mobilisant tous les moyens matériels et humains, et en appuyant les agents à mener leurs missions, insistant sur la nécessité de contrer tout ce qui est de nature à attenter à la sécurité alimentaire dans le pays.

Gnetnews