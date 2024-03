Tunisie : Une séance de travail autour des préparatifs Tunisair à la saison estivale et touristique

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, chargé de la gestion du ministère du Transport, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a présidé, mardi, une séance de travail, en présence du PDG de la compagnie Tunisair, consacrée au suivi d’une série de dossiers, à l’instar du dossier de restructuration et des préparatifs à la saison estivale et touristique 2024, ainsi que des projets commerciaux et techniques en cours de réalisation.

La ministre a appelé à se préparer au mieux, sur le double plan logistique et technique, à la saison estivale, et à prendre toutes les dispositions pour faire face au développement attendu du flux des voyageurs.

Elle a recommandé de garantir la promptitude de la flotte, et à activer la cellule de vigilance et de suivi, en coordination avec les différentes parties prenantes, pour garantir la régularité des vols, notamment pendant la période de pointe, préconisant une intervention urgente, en cas d’imprévu.

Sarra Zenzeri a, par ailleurs, appelé à rendre des prestations dignes des Tunisiens de retour au bercail, et des touristes.

Gnetnews