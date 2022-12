Tunisie : Une société italienne menace d’arrêter ses activités, suite à la loi de finances 2023

Une société italienne, installée en Tunisie, Minerali Industriali Tunisia, depuis une vingtaine d’années, annonce, dans un communiqué, « l’arrêt de toute exportation en cours, et future, ainsi que l’arrêt total de ses usines à Oueslatia et Sousse, qui emploient 80 emplois directs, et 200 indirects ».

« La société prévoit la fermeture des ses deux usines précitées, s’il elle se trouve dans l’impossibilité de satisfaire ses clients à des prix concurrentiels ».

La décision de la société intervient suite à une disposition prévue par la loi de finances de l’année 2023, instituant « une taxe douanière de 100 dinars à la tonne, dès le 01er janvier 2023 pour l’export du sable de toute nature, ce qui représente plus d’une fois et demie à deux fois, le prix de vente actuel ».