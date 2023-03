Tunisie : Prévisions météorologiques en ce 2ème jour du printemps

Les conditions météorologiques sont marquées, ce mardi 21 Mars, par des vents violents, notamment dans les régions côtières Est le Sud, où ils seront accompagnés par des tempêtes de sable locales, provoquant une baisse de la visibilité horizontale.

Les bulletins d’alerte restent de mise pour la navigation et la pêche ; la mer est extrêmement agitée à houleuse à l’Est du pays, houleuse à agitée au Nord, selon le premier bulletin Météo de la journée.

Les températures sont, relativement, stationnaires ; les maximales seront comprises entre 15 et 20° au Nord, sur les hauteurs et dans les régions côtières. Elles varieront entre 18 et 23° dans le reste des régions, comme elles atteindraient les 25° au Sud-Ouest et à l’extrême-Sud.

Un temps calme est attendu, avec des périodes ensoleillées émaillées par des nuages passagers, lesquels seront plus intenses au Sud. Des pluies éparses sont prévues à El Borma et Borj el-Khadra.

A noter qu’hier 20 Mars, marquait l’équinoxe du printemps ; une période de l’année où la durée du jour équivaut à celle de la nuit. Cette date marque l’avènement du printemps dans l’hémisphère Nord, les jours continueront à se prolonger jusqu’au 21 juin, date de la fin du printemps et du Solistice de l’été.

Gnetnews