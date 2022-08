Tunisie : Ventes privées et pré-soldes pour un cercle restreint, en attendant le 04 août

Deux jours nous séparent des soldes d’été, prévus le 04 aout 2022, selon la date fixée par le ministère du commerce. Les préparatifs battent leur plein dans les boutiques du prêt à porter, en attendant ce rendez-vous très attendu par les commerces, dont les chiffres d’affaire ont enregistré une baisse vertigineuse, suite à la crise sanitaire…

Entretemps, plusieurs enseignes d’habillement, cosmétique, électroménager, électronique, et des commerces en ligne ont lancé une période de pré-solde via des SMS annonçant des réductions, des ventes privées ou des promotions sur une sélection d’articles, afin de faire profiter leurs clients des prix bas en amont des soldes…

Liste exclusive



Il n’est pas toujours nécessaire d’attendre le grand lancement des soldes et d’affronter la foule pour en profiter. Pour bénéficier de cet avantage, il faut d’abord faire partie d’une liste exclusive d’une clientèle fidèle, qui désire obtenir, à coup sûr, les meilleures pièces à tarifs réduits grâce aux ventes privées…

Il s’agit d’un évènement organisé par des marques de renommée en général, durant lequel une sélection d’articles en rabais, sont proposés à un groupe défini d’invités, choisis selon des critères précis. L’objectif étant de fidéliser encore plus ces acheteurs compulsifs, en leur procurant ce fort sentiment d’exclusivité.

Afin d’en savoir plus, Gnetnews s’est rendu dans un centre commercial de la banlieue nord de Tunis. En interrogeant une vendeuse qui travaille pour une marque espagnole de prêt à porter implantée en Tunisie, elle nous a confirmé que les ventes privées ont été annulées cette année. Il s’est avéré plus tard, que le responsable du magasin a donné des instructions de garder l’évènement privé et les dates non déclarées au grand public…

C’est ce que nous a confirmé Nabil, « Personnal Shopper » qui travaille pour la même enseigne, en indiquant qu’il serait impossible de s’inscrire sur la liste des ventes privées sans l’accord des gérants.

« Les clients de cet évènement ont été déjà sélectionnés, nous répond-il. Le choix compte particulièrement, les partenaires de la marque qui collaborent avec le groupe espagnol au niveau du marketing…Les autres clients invités sont les acheteurs les plus fidèles de la marque…», a-t-il ajouté.

En nous expliquant le principe de ces ventes exclusives, il a précisé qu’il serait préférable d’avoir une intermédiaire voire un parrain qui proposerait le nom de la personne souhaitant accéder à ce cercle fermé…Mais, ceci n’empêche pas l’existence d’autres méthodes pour accéder aux meilleures pièces, à prix cassés bien avant les soldes d’été officiels. Semia, une passionnée de la mode, nous a dévoilés que le shopping en ligne est le meilleur moyen pour bénéficier de rabais importants…Selon elle, il suffit d’acheter via un site web d’une enseigne, pour être ensuite invité à des ventes privées virtuelles, par courrier ou par mail. « Pour les ventes privées physiques, il serait préférable d’avoir une intermédiaire, voire un parrain qui facilitera l’accès à ces cercles fermés… », recommande la jeune femme.

Rabais sur les anciennes collections

Les pré-soldes ont notamment commencé dans les boutiques en ligne. En parcourant les pages commerciales sur les réseaux sociaux, les vitrines virtuelles ont déjà affiché des réductions de 20 et 30% sur des articles d’été. Certains magasins de prêt à porter dans les centres commerciaux de Tunis, se sont aussi mis dans le coup, avec des réductions de 20 à 70%, des offres comme un produit gratuit pour chaque article acheté, et la moitié du prix pour le second achat…L’objectif étant de provoquer la fièvre acheteuse et de prolonger le plus longtemps possible, la période des soldes d’été prévue pour le 04 aout 2022.

D’après un commercial dans un magasin de prêt à porter pour homme, ces promotions concernent notamment les vêtements d’hiver et les anciennes collections, comme les manteaux, les chemises à manches longues, des bottines et des pulls en laine ou à tissus épais… Selon lui, cette méthode permet de déstocker la marchandise cumulée qui leur est restée sur les bras.

« Après la baisse d’affluence enregistrée durant les soldes d’hiver 2022, et vu le désintérêt ambiant pour l’habillement, nous optons pour différentes alternatives pour encourager les acheteurs à passer à la caisse…Vu la crise économique, l’inflation, la hausse des prix des produits locaux ou importés, les dépenses consacrées au shopping se font de moins en moins rares. ça ne fait plus partie de la liste des priorité de la plupart des ménages, désormais désargentés », a-t-il conclu.

E.B