Tunisie : Malek Zahi appelle à parachever la distribution des cartes Labess

aLe ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, s’est rendu, ce mercredi 11 janvier 2023, en visite de travail, au siège de la Caisse nationale d’Assurance-maladie (CNAM), où il s’est enquis des conditions de travail en son sein, des projets en cours, et a échangé avec les employés et les cadres de la caisse.

Il a affirmé, à cette occasion, « la nécessité de faire bénéficier les affiliés sociaux, de leur droit aux soins sans exception, et de faciliter leur accès à l’information, d’une manière facile et simple », rapporte un communiqué du ministère des Affaires sociales.

Zahi a, par ailleurs, appelé « à parachever la distribution des cartes de soins, Labess, et à en faire bénéficier l’ensemble des affiliés sociaux, afin d’en démarrer l’utilisation effective dans tous les établissements de santé, et auprès des prestataires de santé ».

La PDG de la CNAM, Leïla Laâribi Naïja, a présenté la nouvelle plateforme numérique, « E-CNAM », permettant à l’affilié social et aux prestataires de santé, « d’assurer le suivi de toutes les étapes de l’examen des dossiers, outre la présentation de la carte Labess, dont l’utilisation a démarré dans certains établissements de santé ».

« Il n’y a pas de crise entre la caisse et ses affiliés, le droit à la santé et à l’obtention des cartes de soins sont garantis par la constitution tunisienne », a-t-elle souligné.

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) avait appelé, auparavant, la Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM), et l’autorité de tutelle « à procéder au renouvellement immédiat et sans conditions, des cartes de soins, pour les affiliés sociaux, et à en prolonger la validité. »

Malek Zahi a annoncé ce même jour la revalorisation des pensions de retraite dans la fonction et le secteur publics.

Gnetnews