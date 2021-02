Un accord pour la levÃ©e immÃ©diate de la saisie sur les comptes bancaires de Tunisair (ministÃ¨re du Transport)

Un accord pour la levée immédiate de la saisie sur les comptes bancaires de Tunisair (ministère du Transport)

Le ministère du Transport et de la Logistique annonce qu’un accord a été conclu ce vendredi 19 février pour la levée immédiate de la saisie sur les comptes bancaires du groupe Tunisair.

Ledit ministère dévoile, dans un communiqué, les mesures prises au terme d’une réunion tenue aujourd’hui à son siège sous la présidence du ministre Moez Chakchouk, et en présence des représentants des institutions concernées : le groupe de Tunisair, l’Office de l’aviation civile et des Aéroports (OACA), l’opérateur turc TAV Tunisie…

Il a été ainsi décidé d’entamer les négociations entre l’opérateur TAV Tunisie et le groupe Tunisair, pour déterminer l’intégralité de la dette, et s’accorder sur l’échelonnement de son paiement.

Les négociations démarreront également entre TAV Tunisie et l’OACA pour fixer le montant des cotisations sociales des agents et s’accorder sur leur paiement, et examiner la situation des agents de l’OACA mis à la disposition de l’opérateur turc qui gère les aéroports d’Enfidha – Hammamet, et de Monastir Habib Bourguiba.

La date du vendredi 26 février 2021 à 15 heures a été fixée pour la signature des conventions liées à l’échelonnement des dettes, au siège du ministère du Transport.

