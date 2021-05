Un laisser-passer est accordé aux Tunisiens de l’étranger, qui ne parviennent pas à obtenir un passeport (Jarandi)

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, a déclaré ce lundi 31 Mai que son ministère, ainsi que les missions diplomatiques et consulaires sont une courroie de transmission entre le citoyen et le ministère de l’Intérieur, en matière de délivrance de documents de voyage et de passeports.

Intervenu lors d’une plénière, et en réponse à une question sur le refus des missions diplomatiques de délivrer un passeport, ou de le renouveler, une fois arrivé à expiration, aux Tunisiens résidant à l’étranger, sous prétexte qu’ils sont l’objet de poursuites, le ministre a expliqué qu’ »un laisser-passer est accordé à quiconque souhaitant retourner en Tunisie, si les conditions d’octroi d’un passeport ordinaire ne sont pas réunies, afin qu’il puisse régulariser sa situation, une fois en Tunisie ».

Le ministre a reconnu qu’ »il y a des Tunisiens résidant à l’étranger, en situation régulière et qui ont un permis de séjour, et tous les papiers nécessaires mais qui ne parviennent pas à obtenir un passeport, pour une raison ou une autre ».

Il a admis que « la loi appliquée en la matière est ancienne, alors que les besoins et les moyens ont changé », promettant « de plancher sur cette question et de poser la question aux autorités compétentes pour régler ce problème avec souplesse, rationalité et humanité ».

