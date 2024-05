Un programme pour protÃ©ger la santÃ© du consommateur, et amÃ©liorer la qualitÃ© des produits alimentaires tunisiens

Un programme pour protéger la santé du consommateur, et améliorer la qualité des produits alimentaires tunisiens

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a reçu, mardi 30 avril, au siège du ministère, la responsable de la mise en œuvre du projet de consolidation de la sécurité sanitaire des aliments , et de protection du consommateur à l’Institut fédéral allemand d’évaluation des risques.

La rencontre a porté sur l’état d’avancement des étapes de réalisation du projet conjoint en matière de consolidation de la sécurité sanitaire des aliments, et les activités programmées la prochaine période, dans ce cadre, réalisées par l’instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires, et de l’agence nationale d’évaluation des risques. Outre des axes de formation des cadres en collaboration avec l’école nationale de l’administration et la préparation de la réunion du Comité de pilotage du projet futur.

Ali Mrabet a réitéré l’importance accordée par le ministère de la santé à la réalisation de ce projet, qui vise à protéger la santé du consommateur, en premier lieu, et l’amélioration de la qualité des produits alimentaires tunisiens, tout en en consolidant la commercialisation à l’étranger.

Il a assuré que tous les moyens sont réunis pour faire réussir les différentes composantes de ce programme de partenariat avec la partie allemande, en œuvrant à préparer la deuxième phase du projet.

