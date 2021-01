Un seul type de correspondances arrivent fermÃ©es Ã  la prÃ©sidence (Mansar)

Un seul type de correspondances arrivent fermées à la présidence (Mansar)

L’ancien directeur de cabinet à la présidence, Adnen Manser, a affirmé ce vendredi 29 janvier 2021, que « la procédure suivie en matière de tri des correspondances parvenues à la présidence de la république est connue, mais une faille pourrait intervenir au niveau de l’une des étapes ».

Dans un entretien avec Jawhara, il a ajouté que « les courriers envoyés au palais présidentiel, par la poste, obéissent à de nombreuses opérations de tri, la première intervient à l’accueil qui répartit les correspondances sur les trois principales directions : la direction des services communs, la direction générale de la garde présidentielle et des personnalités officielles, et le cabinet présidentiel, y compris les conseillers et le président lui-même ».

« Le troisième type de courriers passe, après le tri préliminaire, au bureau d’ordre du cabinet présidentiel qui procède à l’ouverture de toutes les correspondances, et les réorganise, selon le sujet et l’importance ». « Toutes ces dispositions empêchent l’arrivée d’une enveloppe vide au cabinet du président de la république », a-t-il indiqué.

« Il est difficile qu’une lettre vide, dont l’expéditeur n’est pas connu, parvienne au cabinet ; son arrivée traduit une faille », a-t-il dit, signalant être au fait d’autres détails qui n’ont pas été mentionnés dans le communiqué de la présidence, et croire complètement cette thèse.

Mansar a, par ailleurs, affirmé qu’ »il existe un seul type de lettres qui arrivent fermées, et ne sont ouvertes que par le directeur du cabinet présidentiel lui-même, ou par leur destinataire…ce sont des correspondances issues d’institutions sensibles, et portant la mention, « très confidentiel ».

« Le président de la république ne reçoit aucune lettre fermée, quelle qu’en soit l’origine », a-t-il fait savoir.

Gnetnews