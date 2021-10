Un train transformé en caravane sanitaire mobile pour dépistage du Covid-19 et du cancer du sein

Un train transformé en caravane sanitaire de dépistage rapide du Coronavirus et du cancer du sein, a fait son départ de la gare de Tunis, ce samedi 16 octobre, vers les villes du Fahs, Zaghouane, Kef, et Siliana.

Cette initiative a été lancée par des médecins et paramédicaux travaillant dans les secteurs privés et publics et des membres de la société civile.

La campagne de sensibilisation se poursuit les 16 et 17 octobre. Elle concernera les 4 régions par lesquelles passe ce train au cours de son trajet.

Les voyageurs qui seront accueillis à bord, auront ainsi l’occasion de se dépister à la fois du covid-19 et du cancer du sein.

Gnetnews