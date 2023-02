Une année après la guerre, le bras de fer entre la Russie et l’Occident augure d’un monde aux contours incertains

24 février 2022 – 24 février 2023 : il y a une année, jour pour jour, le monde s’est réveillé sur l’invasion russe en Ukraine. A la fois attendue au vu du climat de tension qui régnait à l’époque en Europe orientale, et surprenante, car tout le monde nourrissait l’espoir que le Rubicon n’allait pas être franchi ; la guerre était source de frayeur pour la planète toute entière.

D’aucuns ont péché par excès d’optimisme, croyant à une guerre éclair, déclenchée juste, dans une démarche dissuasive. D’autres se sont montrés imparablement, incrédules…ils ont perçu, d’emblée, dans les hostilités, une guerre de longue durée, et ont livré, depuis, les pronostics le plus alarmants. Une position qui s’est, hélas, confirmée, les combats n’ont cessé de s’intensifier sur le champ de bataille, et le conflit est passé d’une escalade à une autre, faisant renouer le monde avec les vieux démons de la guerre, qu’il croyait avoir conjuré en 1945 avec la fin de la deuxième guerre mondiale.

La guerre, c’est la terreur à l’état pur. Selon le décompte du Haut-commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme, le conflit en Ukraine a fait 7110 morts, et 11.547 blessés. Sans compter les milliers de déplacés, l’ampleur de la destruction, avec des villes entières transformées en champs de ruines.

Deux crises mondiales majeures

Au-delà de ses effets immédiats dans la zone géographique où les combats font rage, la guerre russo-ukrainienne a retenti sur la planète entière, provoquant deux crises mondiales majeures des plus aigües. L’une est alimentaire, et l’autre est énergétique. Les cours mondiaux des produits de base se sont envolés, tout autant que ceux de l’énergie, des hydrocarbures et du gaz.

Le monde déjà aux prises avec de nombreuses vulnérabilités politiques, économiques, financières, sociales, climatiques, et qui commençait à peine à se relever d’une pandémie foudroyante, se retrouvait à gérer les conséquences imprévisibles et lourdes d’un conflit armé. Une nouvelle donne est née depuis, obligeant les uns et les autres à revoir les priorités et à redistribuer les cartes.

Du fait du poids de l’Ukraine en matière de production céréalière, et son apport dans la nourriture mondiale, et celui de la Russie en matière d’engrais, de céréales et essentiellement de gaz, les pays se sentis, en majorité, désemparés, et les ailes coupées.

Qu’ils soient des puissances mondiales, pays émergents ou en voie de développement, la question lancinante qui était sur toutes les bouches, est comment faire pour se nourrir et se réchauffer ? Quelle solution pour remplacer le grand manque à gagner induit par la baisse drastique, voir l’arrêt de ces marchés fondamentaux dans l’approvisionnement mondial ? Comment renouveler des contrats, d’ores et déjà caducs ?

Dans ce contexte d’inquiétude grandissante, les relents nationalistes et souverainistes ont surgi même dans les groupements que l’on croyait les plus solides. L’exemple de l’Europe et son incapacité à décider une politique coordonnée pour l’achat du gaz, obligeant ses pays membres à faire cavalier seul, dans un marché énergétique mondiale marqué par une demande croissante et une offre rare, est édifiant.

Idem, pour les tensions sur les produits de base, le renchérissement de la vie et des tendances inflationnistes qui en ont découlé à travers tous les pays du monde, aggravant les crises socioéconomiques, exacerbant les problèmes de pauvreté et de précarisation, et accentuant l’exaspération populaire ici et là.

Une conjoncture des plus critiques, les considérations géopolitiques rendent, désormais, la tâche plus compliquée pour les classes dirigeantes, et touchent les gens dans leur assiette et leur porte-monnaie. Et ce n’est pas prêt à s’arrêter, cette guerre est partie pour durer.

Les belligérants directs et indirects y voient une guerre existentielle, voire une guerre de civilisations. La Russie accuse l’Occident de vouloir l’arracher de ses terres historiques, de souhaiter sa défaite stratégique, et de chercher à l’affaiblir, voire la détruire, à travers un élargissement de l’Otan sur ses frontières. Elle se déclare invincible sur le champ de bataille, et prévoit une poursuite « méthodique et appropriée » de son offensive.

L’Occident estime qu’à travers la guerre en Ukraine, c’est son modèle civilisationnel qui est attaqué. Ce sont les valeurs de démocratie, de liberté et de droits de l’homme qui sont dans le viseur de la Russie. Le monde occidental ne conçoit, point, une défaite de l’Ukraine, et s’engage à lui assurer inlassablement son soutien.

Le président russe, Vladimir Poutine (dans un discours à la nation devant la Douma), et le président américain, Joe Biden ( dans un discours à Varsovie, en Pologne), ont annoncé la couleur il y a quelques jours, aucune partie n’était prête à lâcher du lest et à capituler.

Un nouveau bras de fer qui commence une année après la guerre…sur quoi va-t-il déboucher, personne ne saura réponde à ce stade. Ce qui est certain, néanmoins, est que le nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner est pire que celui finissant…avec les envies expansionnistes, hégémoniques et des affrontements grandissants entre puissances, sur fond de défis immenses, de ressources qui se raréfient, et d’une planète essoufflée ; les visées belliqueuses des uns et des autres ont encore de beaux jours devant elle.

La Rédaction