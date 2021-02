Une convention ONTT/ Télévision pour la promotion de la Tunisie, en tant que destination touristique

Une convention-cadre a été signée hier, mercredi 24 février 2021, entre l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), et l’établissement de la télévision tunisienne, visant à fixer et renforcer les cadres de coopération entre les deux parties, en matière d’appui de la stratégie touristique nationale, et de promotion de la destination tunisienne à l’intérieur et à l’extérieur.

Les deux parties ont convenu de réaliser une production TV pour mettre en exergue les richesses des différentes régions de la république, en termes d’attributs touristiques, historiques, naturels et culturels, dans le but de développer le tourisme intérieur, indique le ministère du Tourisme dans un communiqué.

Cette convention prévoit « un partenariat en matière de production de feuilletons, Sketchs, sitcom…qui focaliseront sur les spécificités touristiques et culturelles des différentes régions », tout en permettant au ministère et à l’ONTT d’utiliser des extraits de l’archive de la télévision, dans leurs actions promotionnelles.

Elle contribuera, par ailleurs, « à consolider l’investissement dans le tourisme alternatif, en faisant la promotion des gîtes ruraux, des maisons d’hôte, des projets d’écotourisme, de l’artisanat, etc.

Cette convention a été signée par le Directeur Général de l’ONTT, Moez Belhassine, le PDG de l’établissement de la télévision tunisienne, Lassaâd Dahech, sous la présidence du ministre du Tourisme, Habib Ammar, et en présence des directeurs d’el-Wataniya 1, el-Wataniya 2 et des cadres des deux établissements.

