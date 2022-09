Palestine : Une délégation de Hamas conduite par Ismaïl Haniyeh reçue par Serguei Lavrov à Moscou

Une délégation du mouvement Hamas, conduite par le chef du bureau politique, Ismaïl Haniyeh, a été reçue hier, lundi, par le ministre des Affaires étrangères russe, Serguei Lavrov, à Moscou.

La délégation de Hamas a passé en revue « les évolutions de la cause palestinienne, au niveau politique et sur le terrain, à la lumière des violations israéliennes contre le peuple palestinien notamment à el-Quds el-Sherif, ainsi que les incursions répétitives dans les villes de Cisjordanie et Gaza, les politiques iniques sur les territoires occupés de 1948, ainsi que les exactions contre les détenus palestiniens dans les geôles israéliennes », rapporte le site de Felesteen.tn.

Les discussions ont également porté sur le resserrement du rang palestinien.

La délégation a affirmé « le droit du peuple palestinien à lutter contre l’occupation par tous les moyens, jusqu’à la libération et le retour, affirmant le droit du peuple à ses richesses naturelles, notamment le gaz naturel, et son refus du vol par l’ennemi des richesses palestiniennes et libanaises ».

Les représentants du mouvement de résistance, Hamas, ont exprimé leur rejet de « toutes les tentatives américaines d’intégration de l’entité sioniste dans la région », mettant en garde contre les dangers à même d’en découler.

Hamas a dit « œuvrer, parallèlement, à renforcer ses relations avec son environnement arabo-musulman, ainsi qu’avec les parties internationales influentes, soutenant le peuple palestinien », ajoute la même source.

Les dirigeants palestiniens ont ajouté, en substance, que l’hégémonie des Etats-Unis dans le monde a porté préjudice à la cause palestinienne, considérant que le changement de l’ordre mondial en un ordre multipolaire, selon des fondements équitables, versera dans l’intérêt de la cause palestinienne.

La délégation de Hamas a, par ailleurs, mené des entretiens avec l’émissaire spécial du président russe au Moyen-Orient et en Afrique, et vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, autour des affaires d’intérêt commun.

La délégation a dit son respect à la position russe, appuyant les droits du peuple palestinien, ainsi que son unité nationale.

Gnetnews