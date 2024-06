Une frappe israélienne sur une école de l’UNRWA à Gaza fait au moins 37 morts

Ce matin, l’armée israélienne a revendiqué une frappe aérienne sur une école de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) dans la bande de Gaza, affirmant que le site abritait une « base du Hamas ». Selon l’hôpital Al-Aqsa de Deir el-Balah, situé au centre de la bande de Gaza, cette attaque nocturne a causé la mort d’au moins 37 personnes.

L’armée israélienne a déclaré dans un communiqué que des avions de combat avaient mené une « frappe précise » sur une base du Hamas installée dans une école de l’UNRWA à Nousseirat, au centre de la bande de Gaza, tuant « plusieurs terroristes ». Selon l’armée, des membres du Hamas et du Jihad islamique opérant depuis cette école étaient impliqués dans l’attaque meurtrière du 7 octobre dernier et utilisaient l’établissement comme abri.

Le bureau des médias du Hamas a rapporté que « de nombreux martyrs et blessés continuaient d’affluer à l’hôpital des martyrs d’Al-Aqsa ». Auparavant, il avait communiqué un bilan de 27 morts et accusé l’armée israélienne d’avoir commis un « horrible massacre ». L’hôpital a également signalé la panne d’un de ses générateurs électriques, ce qui complique le traitement des patients et risque de provoquer « une catastrophe humanitaire ».

