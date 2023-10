Une rÃ©union Ã  Carthage examine la possibilitÃ© de transfÃ©rer des blessÃ©s palestiniens en Tunisie

Une réunion à Carthage examine la possibilité de transférer des blessés palestiniens en Tunisie

L’éventualité de transférer un nombre de blessés palestiniens en Tunisie a été au centre hier, lundi 09 Octobre, d’une séance ministérielle tenue sous la présidence du chef de l’Etat, Kaïs Saïed, en présence du chef du gouvernement, Ahmed Hachani, ainsi que de Imed Mémiche, Nabil Ammar, Malek Zahi, Ali Mrabet, Mustapha Ferjani, et Abdellatif Chabbou, respectivement, ministre de la Défense nationale, ministre des Affaires étrangères, ministre des Affaires sociales, ministre de la Santé, ministre conseiller auprès du président de la république, et président du Croissant rouge tunisien.

Il a été, également, question de « la possibilité d’acheminer des cadres médicaux et paramédicaux tunisiens en Palestine ».

La réunion a, par ailleurs, porté sur « le soutien du peuple palestinien au niveau diplomatique, et dans le domaine sanitaire, à travers la mise à disposition de médicaments, d’instruments de chirurgie, de don du sang, outre des générateurs électriques mobiles, notamment, après la rupture du courant électrique sur une partie de la bande de Gaza », rapporte la présidence dans un communiqué.

Des contacts ont eu lieu entre le croissant rouge tunisien et le croissant rouge palestinien, pour définir les besoins des Palestiniens, dans leur lutte contre l’ennemi sioniste, selon la même source.

L’armée israélienne qui a intensifié ses raids barbares contre la population civile dans la bande de Gaza a ordonné lundi 9 octobre un «siège complet» de l’enclave palestinienne qui subit depuis 16 ans un blocus injuste et asphyxiant. «Pas d’électricité, pas d’eau, pas de gaz», a lancé le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant.

L’entité sioniste agit, ainsi, en riposte à l’offensive d’ampleur et sans précédent, menée par les brigades al-Qassem, aile militaire du mouvement de résistance Hamas, le 07 Octobre dernier, contre Israël, tuant plusieurs civils et militaires israéliens, et prenant un nombre indéterminé d’otages, dans une opération baptisée Déluge d’el-Aqsa.

