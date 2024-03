Une réunion de coordination en prévision du forum tuniso-turc en juin 2024 à Istanbul

La ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb Guezzah, a présidé, vendredi 22 Mars, une réunion de coordination, dans le cadre de la préparation du forum de partenariat tuniso-turc, qui se tiendra au mois de juin 2024 à Istanbul, sous la coprésidence des ministres du Commerce des deux pays, en présence des structures professionnelles concernées.

Il a été question de la nécessité d’une bonne préparation de ce forum, ce qui contribue à développer les exportations tunisiennes vers le marché turc, à consolider l’investissement, et les relations de partenariat notamment entre le secteur privé et les entreprises, en Tunisie et en Turquie.

Cette manifestation économique offrira une opportunité d’encourager les investisseurs turcs à instaurer des partenariats avec les entreprises tunisiennes, publiques et privées. Comme elle permettra de bénéficier de l’expérience turque en matière de développement des chaînes de valeur, du fait des importants atouts économiques dont est doté notre pays.

Ce forum devra voir la participation d’un important nombre d’entreprises tunisiennes et turques, opérant dans des secteurs de priorité. Il interviendra en application des décisions de la commission de partenariat tuniso-turc tenu en novembre 2023, au sujet de l’action conjointe d’ajuster la balance commerciale, à travers la révision de la convention de libre-échange entre les deux pays.