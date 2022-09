USMo-Novic : « Al Ahly ? Rien n’est impossible »

Le technicien serbe de l’Union Sportive de Monastir est revenu sur la qualification de l’équipe pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions d’Afrique. Sur les ondes de la Radio Nationale, Darko Novic a déclaré : « Nous avons réalisé un grand match. La victoire était nette et mes joueurs étaient exemplaires. Ce n’était pas du tout facile, surtout avec le handicap du score obtenu à l’aller. Au prochain tour nous affrontons l’ogre égyptien. Lors de la dernière édition, j’ai été éliminé avec l’ES Setif par Al Ahly. C’est une grosse équipe avec des moyens colossaux et un grand public. Ceci dit, on ne part pas battus. Nous avons des chances que nous jouerons jusqu’au bout. Ce sera difficile, mais pas impossible ».

GnetNews