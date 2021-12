Un jour de vacance pour les élèves, étudiants et stagiaires de la formation professionnelle

Le porte-parole du gouvernement et ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Nasreddine Nssibi, a confirmé à l’issue d’un conseil ministériel tenu à la Kasbah ce mardi 14 décembre, qu’il a été décidé d’accorder samedi 18 décembre 2021, comme étant un jour de vacance supplémentaire, pour les élèves, étudiants, et stagiaires de la formation professionnelle.

Selon lui, cette journée vise à soutenir la campagne nationale de vaccination et à sécuriser les vacances scolaires et universitaires pour que « nos enfants puissent regagner leurs villes et rendre visite à leurs familles dans les meilleures conditions », indique-t-il.

Lors de son intervention, Nasreddine Nsibbi a assuré que la situation sanitaire en Tunisie est stable, et que le gouvernement est préparé pour les vacances scolaires et les vacances de fin d’année administrative, assurant les Tunisiens de la possibilité de faire des réservations pour le nouvel an administratif, avec la nécessité d’être prudent et de respecter les protocoles sanitaires et d’appliquer tous les moyens nécessaires pour se protéger contre le virus.

D’autre part, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukather, a appelé, à cette occasion, les étudiants à compléter leur schéma vaccinal pendant les vacances, compte tenu de l’entrée en vigueur de l’arrêté relatif au passeport de vaccination à partir du 22 décembre 2021.

