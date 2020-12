Jendouba entame une grÃ¨ve gÃ©nÃ©rale ce vendredi 11 dÃ©cembre

Jendouba entame une grève générale ce vendredi 11 décembre

Le gouvernorat de Jendouba observera aujourd’hui, vendredi 11 décembre une grève générale pour protester contre la dégradation de la situation sanitaire et de développement, ayant engendré le décès du jeune médecin Badredine Aloui.

Cette grève intervient à l’initiative de l’Union régionale du travail de Jendouba et des organisations nationales de la région, à l’instar de l’Union générale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, de l’Union régionale des femmes et de l’Union des diplômés au chômage.

Gnetnews