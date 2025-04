Vers une industrie textile durable : La Tunisie accueille la premiÃ¨re Ã©dition du Sommet tuniso-europÃ©en du textile

Vers une industrie textile durable : La Tunisie accueille la première édition du Sommet tuniso-européen du textile

La ville de Monastir a accueilli, mardi 15 avril 2025, les travaux du premier Sommet tuniso-européen du textile, en présence de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, et d’un parterre de diplomates et d’acteurs majeurs du secteur. L’événement, placé sous le signe du partenariat euro-méditerranéen pour une industrie textile durable, a réuni les ambassadeurs de l’Union européenne, d’Italie et des Pays-Bas, ainsi que des représentants des fédérations nationales et européennes du textile.

Dans son allocution d’ouverture, la ministre a souligné l’importance de cette rencontre qui vise à renforcer la coopération entre la Tunisie et ses partenaires européens pour bâtir une industrie textile tournée vers l’avenir, reposant sur les technologies innovantes et les pratiques respectueuses de l’environnement.

Un secteur clé de l’économie tunisienne, le textile emploie plus de 150 000 personnes, soit 29 % des effectifs de l’industrie manufacturière. Il regroupe environ 1 400 entreprises (31 % du tissu industriel) et représente 16 % des exportations industrielles du pays. En 2024, les exportations du secteur ont atteint une valeur de 9 milliards de dinars, avec un taux de couverture de 127 %. La Tunisie figure aujourd’hui au 9e rang des fournisseurs de vêtements de l’Union européenne.

À l’issue du sommet, une mémorandum d’entente a été signé entre la Fédération tunisienne du textile et de l’habillement (FTTH) et l’organisation européenne EURATEX. L’accord vise à améliorer l’accès des produits tunisiens aux marchés européens, à renforcer leur intégration dans les chaînes de valeur régionales, à stimuler les investissements dans des segments à haute valeur ajoutée, et à appuyer les efforts de formation et d’innovation technologique.

La ministre a également pris connaissance des avancées du programme GTEX/MENATEX, soutenu par le Centre du commerce international (ITC) et financé par la coopération suisse (SECO) et suédoise (Sida), qui accompagne cinq pays – dont la Tunisie – dans la transition numérique et l’amélioration de la compétitivité du textile à l’export.

Enfin, la visite a permis de découvrir une collection de textiles circulaires, conçue par 18 entreprises tunisiennes, qui sera prochainement exposée dans les salons européens pour promouvoir une production textile plus verte et durable.

Gnetnews