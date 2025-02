Vers une rÃ©forme ambitieuse pour dynamiser lâ€™investissement en Tunisie

Vers une réforme ambitieuse pour dynamiser l’investissement en Tunisie

Un Conseil ministériel restreint s’est tenu mardi 4 février 2025, sous la présidence du chef du gouvernement, Kamel Maddouri, au Palais du gouvernement à la Kasbah. L’ordre du jour était consacré à l’examen du projet de loi transversal sur la promotion de l’investissement, une réforme clé visant à stimuler l’économie nationale et à améliorer l’attractivité du pays pour les investisseurs locaux et étrangers.

Vers un climat des affaires plus attractif

Lors de son intervention, le chef du gouvernement a souligné la nécessité de traduire en actions concrètes la vision du président de la République, Kaïs Saïed, en faveur d’un développement économique inclusif et équitable. Il a insisté sur l’importance de garantir un cadre propice à l’investissement en instaurant un environnement transparent et simplifié, tout en assurant des droits et garanties aux investisseurs et aux travailleurs.

Le projet de loi ambitionne de lever les obstacles administratifs freinant l’investissement en Tunisie. Il prévoit une série de réformes majeures, notamment la simplification des procédures administratives, la numérisation des services, ainsi que la suppression de plusieurs autorisations jugées contraignantes pour l’initiative privée.

Une refonte structurelle pour attirer les capitaux

Le ministre de l’Économie et de la Planification a détaillé les axes principaux du projet de loi, mettant en avant son rôle dans la transformation du paysage économique tunisien. Parmi les mesures phares figurent :

– L’introduction d’une licence unique ou premium pour les projets d’envergure nationale.

– La création d’une plateforme numérique centralisée pour faciliter le parcours des investisseurs.

– La fusion et la réorganisation des institutions en charge de l’investissement, afin d’établir un guichet unique pour les porteurs de projets.

– La mise à disposition d’un cadre juridique attractif pour les Tunisiens à l’étranger, incluant des incitations spécifiques pour encourager leurs investissements en Tunisie.

– La facilitation de l’accès au foncier dédié à l’investissement et le renforcement des instruments financiers destinés aux entrepreneurs tunisiens.

Accélérer l’adoption du projet de loi

À l’issue des discussions, le Conseil a insisté sur l’importance d’accélérer la finalisation du texte en tenant compte des observations formulées. L’objectif est d’adopter rapidement cette réforme pour renforcer la compétitivité de la Tunisie sur la scène internationale et faciliter l’intégration de l’économie nationale aux chaînes de valeur mondiales.

Avec cette initiative, le gouvernement mise sur une dynamique nouvelle pour relancer l’investissement et soutenir la croissance, en posant les bases d’un cadre plus moderne et plus efficace.

Gnetnews